В новосибирском музее установят спускаемый аппарат «Восток»

В ходе реконструкции Музея Ю. В. Кондратюка в нем установят спускаемый аппарат класса «Восток». О плане предстоящих работ сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска.

«На моменте возведения стен будет установлен спускаемый аппарат класса «Восток», который был в космосе: его диаметр два метра, масса –около тонны»,– рассказала директор Музея Новосибирска (Музей Ю. В. Кондратюка является его филиалом) Елена Щукина. Предполагается, что стены здания будут снесены до основания, а затем восстановлены в том же виде.

Реконструкция должна завершиться в 2024 году. По данным городских властей, стоимость проекта составляет 190 млн руб. Из этой суммы 135 млн руб. придутся на средства федерального бюджета.

Здание музея расположено на ул. Советской в центре Новосибирска. Уроженец Полтавы Юрий Кондратюк работал в нем в 1927-1930 годах. В истории исследования космоса ученый известен, в частности, тем, что рассчитал оптимальную траекторию полета к Луне.

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Валерий Лавский