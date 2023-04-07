«Россети Тюмень» обеспечили электроэнергией 65 объектов телеком-операторов в Тюменской области

В 2022 году компания «Россети Тюмень» присоединила к электрическим сетям 65 базовых станций сотовой связи в Тюменской области. Это позволило расширить зону уверенного приема сигнала и обеспечить жителям 18 муниципалитетов региона высокоскоростной мобильный интернет по технологиям 4G и LTE.



Телеком-операторам, в том числе представителям «большой тройки», энергетики выдали 650 кВт мощности. Присоединенные станции обеспечили энергоресурсами 52 питающих центра. Для подключения оборудования к сетям энергетики в прошлом году построили новые участки 23 воздушных линий общей протяженностью более полутора километров.

«Россети Тюмень» также будут контролировать качество поставляемой электрической энергии. За него отвечают интеллектуальные приборы коммерческого учета с функцией дистанционной передачи данных.

Технологическое присоединение к электрическим сетям — один из основных видов деятельности системообразующего предприятия Тюменского макрорегиона. Обеспечивая электроснабжение инфраструктуры связи, энергетики содействуют реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура».