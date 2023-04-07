В Татарстане с начала года зарегистрировали 91 случай геморрагической лихорадки

С начала этого года в Татарстане подтвержден 91 случай заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, что втрое больше, чем годом ранее. Об этом на пресс-конференции сказала замглавы управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

По ее словам, в 60% случаев люди заболели в бытовых условиях, когда они не соблюдали правила личной гигиены, еще 26 человек заразились во время посещения леса.

Госпожа Авдонина добавила, что по итогам 2022 года зарегистрировали 844 случая, что почти в 3,7 раза больше, чем годом ранее.

"Ъ-Казань"