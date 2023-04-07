Зарубежные СМИ: Из-за чего на Ла-Манше случился транспортный коллапс?

В Страстную пятницу самая загруженная переправа через Ла-Манш встала в многокилометровых пробках. Европейцев ждут «пасхальные выходные в аду», — предупредили транспортные службы. Речь идет о порте Дувр на юго-востоке Англии. Чтобы добраться до парома, путешественникам приходится ждать в очереди по 14 часов. Водители на британской стороне винят французов за слишком длительные проверки. А им, в свою очередь, напоминают о Brexit, из-за которого, собственно, и приходится проверять паспорта англичан. О транспортном коллапсе на Ла-Манше пишут ведущие европейские СМИ. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Peter Nicholls, Reuters Фото: Peter Nicholls, Reuters

Паромный оператор в порту графства Кент заранее предупредил автомобилистов, что проверка паспортов займет примерно 90 минут. А агентства, перевозящие туристов на автобусах, попросили перенести туры на четверг или субботу, пишет The Guardian. По прогнозам транспортных служб Англии, с 7-го по 10-е апреля британцы совершат около 17 млн автомобильных поездок за пределы страны.

Издание Politico напоминает, что после Brexit британцы должны ставить штампы в своих паспортах каждый раз, когда они въезжают в шенгенскую зону. Чтобы сократить очереди, Британская туристическая ассоциация потребовала увеличить количество офицеров на границе или отменить практику штамповки документов.

Главными пострадавшими становятся маленькие путешественники, продолжает Politico: начались школьные каникулы, и детей массово вывозят на отдых в материковую Европу. Но туристические группы и спортивные команды вынуждены сидеть в автобусах часами, ожидая очереди в порт Дувра, без воды, еды и доступа в туалет.

Газета The Independent пишет, что пик трафика из Великобритании придется на Страстную пятницу. Администрация порта Дувр совместно с полицией Франции пообещали установить дополненные временные посты для проверки автобусов. С поездами же сложнее: французы предупредили, что рейсы через Ла-Манш могут отменить из-за очередной забастовки сотрудников транспортной компании.

Забастовали и британцы. 3 апреля началась пятинедельная акция протеста работников паспортного стола Его Величества. Они добиваются улучшения условий труда и повышения зарплат, и в преддверии летнего сезона в паспортной службе могут застрять без движения более 1 млн заявлений на получение документов, заключает The Independent.

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