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В зимнем сезоне на курортах Кубани побывали 2,5 млн человек

С декабря по март текущего года курорты Краснодарского края посетили более 2,5 млн человек, что на 4% больше показателя прошлого зимнего сезона, сообщает пресс-служба администрации региона. Количество однодневных посещений курортов Кубани за год выросло на 15% и достигло 934 тыс. человек.

Максимальное количество отдыхающих в зимний период принял город-курорт Сочи – там побывали 1,4 млн человек. В Геленджике зимой отдохнули 212 тыс. человек, в Анапе – 156 тыс. человек. Сейчас предприятия курортной сферы готовятся к высокому сезону, в течение которого в регионе ожидается 9 млн. отдыхающих. В Краснодарском крае работают 10,5 тыс. гостиниц, санаториев, пансионатов и гостевых домов, туристы могут посетить более 700 объектов показа.

Анна Перова, Краснодар

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