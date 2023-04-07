«Уралэнергосбыт» построит ветроэлектростанции в Самарской области и Татарстане

ООО «Уралэнергосбыт» стало одним из победителей конкурсного отбора инвестиционных проектов в сфере возобновляемых источников энергии. Энергоснабжающей компании предстоит построить девять ветрогенерации в Самарской области, восемь — в Татарстане, и одну — в Саратовской области. Соответствующий документ опубликован на сайте гарантирующего поставщика региона.

Общая плановая мощность объектов составит 738,5 МВт. Первую электростанцию планируется запустить в декабре 2025 года в Самарской области. Объекты будут появляться в регионах каждый год, последний подключат к работе в декабре 2029-го. Как сообщают в ассоциации «Совет рынка» (объединяет участников оптового энергорынка), общая годовая выручка ветроэлектростанций составит 11,5 млрд руб.

По итогам конкурсного отбора также одобрили 24 проекта строительства солнечных электростанций в Забайкальском крае, Астраханской и Саратовской областях, Бурятии.