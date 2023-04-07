Краснодарский финансист Замирет Псеуш: рубль пока будет падать

Колебание курса рубля — объективный тренд. И есть тенденция к тому, что рубль пока будет падать, считает директор консалтинговой компании ООО «Аллатика» Замирет Псеуш.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Как отметила в беседе с «Ъ-Кубань» госпожа Псеуш, объемы продаж энергоносителей серьезно упали. Как следствие, уменьшилось поступление валютной выручки в страну. А потребности закупать то или иное сырье и оборудование из-за рубежа у крупных предприятий остались. Никуда не делись и различные обязательства со стороны государства: выплаты бюджетникам, социальные расходы. Соответственно, нужно ослабить рубль, чтобы эти выплаты обеспечить.

К тому же курс рубля снижается каждый раз, когда наступает окончание очередного налогового периода, замечает Замирет Псеуш. Для экспортеров слабый рубль — это хорошо, считает эксперт. А вот для тех, кто занимается импортом и закупает товары за рубежом, ситуация складывается не лучшим образом.

«Ослабление рубля — колебательный процесс. В результате грамотной политики Центробанка ни крупного обвала, ни гиперинфляции не случилось с началом СВО,— комментирует Замирет Псеуш.— Еще до начала спецоперации Центробанк уменьшил валютную составляющую резервов в долларах и евро, начал накапливать их в других валютах и золоте».

На этой неделе рубль начал резко слабеть по отношению к доллару и евро. В понедельник 3 апреля доллар укрепился сразу на пять рублей, евро — на 5,5 рубля. На утро 7 апреля курс евро на Московской бирже впервые с апреля 2022 года превысил 90 рублей, доллар вырос до 82 рублей.

Как ранее отмечал министр финансов Антон Силуанов, Минфин и ЦБ не ставят границ по росту национальной валюты. Изменения курса в ту или иную сторону связаны или с увеличением импорта, или с сокращением выручки по экспорту. Кроме того, Силуанов указал на повышение цен на энергоносители. По его словам, это означает, что в Россию станет поступать больше валюты, и рубль «будет иметь тенденцию к укреплению».

Андрей Пугачев

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