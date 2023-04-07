Суд в Петербурге арестовал подполковника за взятку в 20 млн руб. от сотрудника РЖД

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал подполковника транспортной полиции Илью Афанасьева до 2 июня. Его обвиняют во взятке за прекращение расследования, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Илье Афанасьеву предъявили обвинение. Против меры он возражал, ссылался на непричастность к вменяемому и просил домашний арест. По версии следствия, преступление произошло еще в июне-августе 2022 года. Старший оперуполномоченный по борьбе с преступлениями на водном и воздушном транспорте Илья Астафьев предложил некоему Ф. прекратить оперативно-розыскные мероприятия за 20 млн руб.

Полиция вела расследование в отношении должностных лиц Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению. Первые 8,9 млн руб. Афанасьев получил 8 августа прошлого года.

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