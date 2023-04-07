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Коммерсантъ FM
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На севере Приангарья было замечено падение объекта, похожего на метеорит

Жители северных районов Иркутской области стали свидетелями падения объекта, похожего на метеорит или комету. Как сообщает администрация Усть-Кутского района, опубликовавшая видеозапись события, пролет небесного тела над городом Усть-Кутом был зафиксирован поздно вечером 6 апреля.

«Жители могли наблюдать необычное явление. В 22:47 над городом неожиданно появилось яркое свечение, внешне похожее на комету»,— уточняется в комментарии к записи.

Как сообщили «Ъ» в астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета, свидетельства об астрономическом событии поступили не только из Усть-Кута, но и из Киренска. «Просим жителей присылать нам фото и видеозаписи, чтобы проверить, был ли это метеорит или сошедший с орбиты спутник, возможно, отработанная ступень ракеты»,— отмечают в обсерватории.

Влад Никифоров, Иркутск

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