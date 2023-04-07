В УГГУ представили научно-исследовательский лабораторный центр

В Уральском государственном горном университете (УГГУ) в Екатеринбурге состоялось открытие научно-исследовательского лабораторного центра (НИЛЦ). Комплекс лабораторий расположен в здании на Хохрякова, 85. В мероприятии приняли участие ректор УГГУ Алексей Душин, начальник центра Вера Юрак, сотрудники лабораторий и специалисты по горному делу.



«В центр входят три базовых лаборатории. Лаборатория геокриологии, физики грунтов и материалов, где будут работать над всем, что связано с физико-механическими свойствами различных материалов и грунтов. Лаборатория вещественного состава пород и руд — всем, что связано с минеральными и химическими составами проб и разработкой технологий, в том числе по извлечению полезных компонентов»,— рассказала Вера Юрак. Третья лаборатория — аналитической химии, по ее словам, ориентирована на решение вопросов промышленной экологии — проводит определение химического состава и свойств воды, анализ содержания токсичных металлов в почве и анализ воздуха.

Как уточнила госпожа Юрак, НИЛЦ оснащен современным оборудованием стоимостью более 200 млн руб. При центре работает отдел по валидации и верификации парниковых газов, который проводит мониторинг и контроль выборосов, оценивает отчетность предприятий по парниковым газам, а также лаборатория рекультивации нарушенных земель и техногенных объектов.

Ректор УГГУ Алексей Душин добавил, что кластер нацелен на фундаментальное изучение веществ.

«Новый центр — это основа для всего блока инженерно-геологических и горных работ, поскольку он позволяет посредством высокоточного оборудования изучать вещество на атомарном уровне и заниматься вопросами, которые лежат в основе дальнейших технологических решений »,— пояснил он.

По словам господина Душина, многопрофильная работа кластера позволит решать широкий спектр производственных задач при взаимодействии с предприятиями. «У нас создан центр, который отвечает самым современным требованиям с точки зрения фундаментальной науки. И мы в этом плане опережаем лаборатории производственников, у которых, например, есть лаборатории по аналитической химии, но они направлены не на столь фундаментальное решение вопроса, как у нас. Наша лаборатория проводит исследования самого широкого спектра», — заверил ректор. По словам Веры Юрак, за первый год деятельности центра выполнены научно-исследовательские работы на сумму 20 млн руб. В числе заказчиков выступили в том числе предприятия «Норникель» и УГМК.

Студенты УГГУ будут знакомиться с оборудованием центра, что позволит повысить качество подготовки кадров для горной промышленности, подчеркнул Алексей Душин. «Мы обеспечиваем качество образовательного процесса и качество подготовки специалистов для отрасли за счет того, что модернизируем университет и укрепляем нашу лабораторную базу. Студенты будут знакомиться с инструментами как пользователи, в том числе будут приносить свои пробы, проводить исследования для дипломных работ»,— рассказал господин Душин. НИЛЦ стал одним из трех лабораторных кластеров УГГУ.

ФГБОУ ВО «УГГУ»