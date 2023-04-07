В Крым доставили шпионов украинских спецслужб, задержанных в Херсоне

Сотрудники Крымского УФСБ задержали в Херсонской области агента украинских спецслужб и лицо, действовавшее по его заданию. Их доставили в Крым и заключили под стражу, сообщает пресс-служба российского ведомства.

Задержанные собирали данные о местах дислокации и численности подразделений ВС РФ в Херсонской области. Через мессенджеры они сообщали сотрудникам СБУ о маршрутах перемещения, а также видах используемой в спецоперации военной техники и вооружений с привязкой к географическим координатам.

Как отметили в ФСБ РФ, полученную информацию СБУ передавала представителям военизированных формирований Украины. Их целью была корректировка артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ.

В ведомстве сообщили, что на задержанных завели уголовные дела по ст. 276 УК РФ («Шпионаж») и заключили под стражу на два месяца. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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