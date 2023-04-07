В Качканаре задержали подозреваемого в попытке похищения младенца из коляски

Сотрудники ОВД Качканара задержали 40-летнего подозреваемого, который избил продавца магазина и пытался похитить младенца из коляски, рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. По его данным, им оказался ранее трижды судимый местный житель, который длительное время злоупотреблял спиртными напитками. Задержанного поместили в наркологическое отделение ЦГБ Качканара для прохождения курса специализированного лечения.

Как сообщила пресс-служба СКР, судя по размещенной в СМИ видеозаписи, свердловчанин, применив насилие в отношении работника магазина, предпринял попытку взять из коляски чужого ребенка. Данные действия были пресечены матерью малолетнего. В ходе опроса выяснилось, что мужчине померещилось, будто в коляске находится его родной ребенок. После того, как он увидел лицо другого малыша, спешно удалился, не причинив младенцу никакого вреда.

В отношении жителя Качканара возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои, совершенные из хулиганских побуждений). После выхода из больницы он будет привлечен и к административной ответственности по ст. 7.27 КоАП РФ (совершение мелкого хищения) и 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения). По данному факту председатель СКР Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку и представить доклад.

Диана Сунагатуллина

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