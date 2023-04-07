Минлеса Хакасии планирует строительство теплицы для выращивания саженцев

Министерство лесного хозяйства Республики Хакасия рассматривает возможность строительства теплицы для выращивания саженцев. Об этом сообщил глава министерства Олег Матвиенко в ходе рабочего совещания о проблемах отрасли, которое состоялось в верховном совете региона.

По оценке министерства, строительство и содержание теплицы до 2025 года обойдется бюджету в 33 млн руб. На покупку же саженцев у сторонних хозяйств потребуется 65 млн руб.

«С учетом того, что часть выращенного материала будет продаваться, автономное учреждение, на базе которого будет построен тепличный комплекс, перейдет на самоокупаемость»,– привела пресс-служба республиканского парламента слова господина Матвиенко.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», минлеса в Хакасии было создано в 2023 году. Олег Матвиенко возглавлял министерство в статусе и. о. с 8 февраля, в марте Рослесхоз согласовал его назначение на пост министра.

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Валерий Лавский