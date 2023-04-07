Ослабление ветра и до +15°С днем ожидается в Удмуртии в выходные

В Удмуртии в предстоящие выходные температурный фон начнет увеличиваться, однако между ночными и дневными часами прогнозируются большие контрасты температур. Как сообщает пресс-служба гидрометцентра региона, осадков не ожидается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Так, в ночь на 8 апреля столбик термометра опустится до -3..-8°С, а днем повысится до +7..+12°С. В ночные часы 9 апреля температура воздуха окажется в пределах -1..-6°С, днем — +10..+15°С. Ветер ослабнет.

В понедельник, 10 апреля, ночью температурный фон составит 0..-5°С, в дневные часы — +8..+13°С. Порывы ветра усилятся до 6-11 м/с