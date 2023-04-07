The Economic Times: КНР создаст в Шри-Ланке центр слежения за объектами США и Индии

Китай планирует создать в джунглях близ залива Дондра в Шри-Ланке центр слежения за военными объектами Индии и базой США на острове Диего-Гарсия, сообщает The Economic Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, созданием центра слежения может заняться исследовательский центр аэрокосмической информации Китайской академии наук. Китайские радары смогут отслеживать активность индийского флота около Андаманских и Никобарских островов, а также следить за стратегическими объектами на юге Индии, включая атомные электростанции Куданкулам и Мадрас.

Как заявили источники газеты, установленный центр слежения может нанести ущерб стратегическим интересам Индии в регионе. Издание отмечает, что Шри-Ланка уязвима для просьб Китая из-за долга Пекину, размер которого по состоянию на март достигал почти $7 млрд.

Из-за активного сближения КНР и Шри-Ланки Дели проявляет к островному государству повышенный интерес. На первом этапе экономического и политического кризисов, произошедших в Шри-Ланке в 2022 году, Индия одной из первых оказала стране поддержку. Дели передал соседям гуманитарную помощь в виде 9 тыс. тонн риса, 50 тонн сухого молока, 25 тонн лекарств, а также более 400 тыс. тонн различных видов топлива. Кроме того, в июне прошлого года начались переговоры между Индией и Шри-Ланкой об открытии новой кредитной линии в размере $500 млн на импорт бензина. Это стало дополнением к кредиту в $500 млн, который ранее Индия предоставила Шри-Ланке, чтобы смягчить последствия острого дефицита топлива.

Эрдни Кагалтынов