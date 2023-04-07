В Горячем Ключе начали строить школу на 550 мест

В Горячем Ключе начали возводить школу на 550 мест. Ее построят по проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Школу строят по улице Ленина. На площадке подрядчик уже начал работы, выставляет технику, разворачивает городок строителей и подводит коммуникации к территории будущего образовательного учреждения. Как отметила вице-губернатор Кубани Анна Минькова, его уже давно ждут жители города.

«Создадим и спортивное ядро, разместим зеленые зоны во дворе. А также закупим современное оборудование, которое отвечает требованиям времени»,— отметила Анна Минькова.

К концу 2023 года в Горячем Ключе планируют завершить строительство корпуса школы №4, рассчитанного на 425 мест. Всего на Кубани в данный момент возводят 37 школ, 20 из которых планируют сдать до конца года.

Татьяна Ручкина

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