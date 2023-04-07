Александр Хинштейн предложил лишить мандата тольяттинского депутата

Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил исключить из фракции «Единая Россия» и лишить мандата депутата гордумы Тольятти Андрея Иванова. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным парламентария, коллеги не видели Андрея Иванова с декабря прошлого года, а в этом году он не присутствовал ни на одном заседании думы: «Его телефон выключен и никакой связи с ним нет. Считаю, что Иванова следует, как минимум, исключать из состава фракции “ЕР”, а в идеале — лишать мандата».

Александр Хинштейн со ссылкой на аппарат думы сообщил, что по основному месту работы Андрей Иванов сообщил об уходе в отпуск в период с декабря по март. Господин Иванов с 2002 года является генеральным директором ПАО «Трансаммиак».

Ани Айвазян