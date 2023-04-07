Жители Башкирии в 2022 году оформили 1,6 млн банковских карт. По состоянию на 1 января текущего года их общее количество достигло 9,5 млн штук, сообщили в пресс-службе Нацбанка Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Количество транзакций по картам за прошлый год выросло на 9%, до 1,7 млрд, а их общий объем составил 3 трлн руб. Жители Башкирии чаще начали пользоваться безналичным расчетом — количество таких операций выросло на 10%, а транзакций по снятию наличных стало меньше на 12%.

По словам заместителя управляющего отделением Нацбанка Башкирии Лилии Якуповой, популярность безналичных расчетов растет благодаря развитию платежной инфраструктуры. В республике насчитывается около 5 тыс. банкоматов и более 97 тыс. электронных терминалов.

Карина Мамаева

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