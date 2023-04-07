Новому оператору Пермского свинокомплекса присвоен средний уровень биологической защиты

Центральный аппарат Россельхознадзора присвоил ООО «Майский мясокомбинат», которое работает на базе банкротящегося краевого АО «Пермский свинокомплекс» в поселке Майском в Краснокамске, III компартмент (средний уровень биологической защиты). Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Компартментализация — стандартная процедура для свиноводческих хозяйств, которая проводится в целях обеспечения их благоприятного зоосанитарного статуса и предотвращения распространения болезней среди животных. Всего существует четыре уровня защиты хозяйств — от хозяйств, не защищенных от угроз (I компартмент), до хозяйств высокого уровня защиты (IV компартмент). Уровень определяется после проверки предприятия по нескольким критериям: проводятся ли там все необходимые ветеринарные процедуры, какой используется корм, были ли случаи распространения инфекций среди поголовья и так далее.

ООО «Майский мясокомбинат» было зарегистрировано в Перми в 2005 году. Первоначально общество носило название «Научно-производственная компания “Сфера высоких технологий”». В конце августа текущего года его выкупил предприниматель Артем Болдырев, новый инвестор свинокомплекса в поселке Майском. После этого компания была переименована в «Майский мясокомбинат» и сменила адрес регистрации на этот поселок. Основным видом ее деятельности в настоящий момент указано производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы. После того как в прошлом году все сотрудники АО «Пермский свинокомплекс» были официально уволены в связи с готовящейся ликвидацией, часть из них была переведена в «Майский мясокомбинат», часть — в подконтрольную господину Болдыреву компанию «Агро-Альянс».