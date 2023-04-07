В Сочи разработают проект модернизации Адлерской теннисной академии

В Сочи в 2023 году планируют разработать проект масштабной модернизации Адлерской теннисной академии. Его реализуют по решению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба мэрии.

«Во время строительства занятия не остановятся. А для мотивации юных спортсменов мы предусмотрели на базе академии музей достижений российского тенниса, часть экспозиции будет посвящена мировым победам наших земляков, которые начали свой спортивный путь на курорте»,— отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

В работе по модернизации академии участвует известная сочинская теннисистка, Почетный гражданин города Елена Веснина. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы. В новом спорткомплексе планируют разместить четыре крытых корта с трибуной на 500 посадочных мест. Корты, расположенные под открытым небом, снабдят навесами. В здании создадут центр восстановления спортсменов, комментаторские помещения, зону для пресс-конференций, учебно-методический центр, а также музей достижений российского тенниса. В академии будут созданы условия для проведения соревнований любого уровня, в том числе международных. Мэр Сочи также поручил провести благоустройство и озеленение территории.

Закончить модернизацию теннисной академии планируют в 2024 году. Она пройдет в рамках госпрограмм Кубани на условиях софинансирования с привлечением средств краевого и муниципального бюджетов. Учреждение на период модернизации разработает поэтапный план, по которому тренировочный процесс не будет прерван.

В прошлом году Адлерской теннисной академии исполнилось 40 лет. Сейчас на ее базе действует спортивная школа олимпийского резерва №6, в которой занимаются более 500 детей.

Татьяна Ручкина

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