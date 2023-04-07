После нападения школьницы на одноклассников в Иглино возбуждено уголовное дело

Иглинским межрайонным следственным отделом по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), сообщили в пресс-службах прокуратуры республики и регионального управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

5 апреля на перемене 13-летняя ученица 7 класса иглинской школы №2 ударила ножом двух своих одноклассниц, с которыми она конфликтовала. Потерпевшим оказали медицинскую помощь.

По данным следствия, в школе не принимались меры по обеспечению безопасности. Прокуратура внесла представление главе администрации Иглинского района Гюзель Насыровой.

Венера Хисамова

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