Саратовец пострадал при разрушении дома во время оползня

Дом пожилого жителя Гагаринского района Саратова разрушился при схождении оползня. Мужчина получил травмы. О начале проверки сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

ЧП произошло этой ночью в СНТ «Журавушка». Пострадавшего госпитализировали. На месте работает заместитель районного прокурора Роман Плюснин. Ход и результаты проверки находятся на контроле надзорного органа.

Следственный отдел регионального СУ СКР по Саратову также начал проверку, сообщает пресс-служба органа.

Следователи уточнили, что пострадавшему 74 года. Спасатели вытащили его из-под завала и передали медикам «Скорой помощи», которые отвезли мужчину в больницу на госпитализацию.

Дарья Васенина