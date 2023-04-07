Главу отдела департамента строительства в Нижнекамске заподозрили в посредничестве во взяточничестве

В Нижнекамске задержали 35-летнего главу юротдела департамента строительства, ЖКХ и благоустройства. Его подозревают в посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщает управление СКР по Татарстану.

По данным ведомства, 5 апреля днем около одного из домов на улице Баки-Урманче подозреваемый получил от жительницы Нижнекамска 100 тыс. руб., взамен он пообещал посодействовать в решении вопроса о смене статуса жилья со служебного найма на социальный, а также последующей его приватизации.

Детали произошедшего уточняются.

"Ъ-Казань"