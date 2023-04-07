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Коммерсантъ FM
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ТАСС: на входе в главное здание Минобороны РФ задержан мужчина с пистолетом

Мужчина с пистолетом попытался пройти в главное здание Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве. Его задержали, он не смог объяснить мотив своего поступка. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«Инцидент произошел на КПП у главного здания Минобороны на Фрунзенской набережной. Мужчина в неадекватном состоянии с пистолетом пытался проникнуть на территорию министерства. При этом он громко кричал и размахивал руками»,— сказал собеседник ТАСС.

В отношении задержанного составили протокол по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ). Мужчину направили на обследование в психиатрическую больницу. Его пистолет изъят и направлен на экспертизу. По предварительным данным, это был пневматический пистолет.

Олеся Павленко

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