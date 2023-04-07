С начала года из Прикамья выдворили 26 нелегальных мигрантов из Средней Азии, Кубы и Китая

В первом квартале 2023 года из Пермского края депортировали 26 иностранных граждан, проживавших в регионе без разрешения на пребывание и работу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП.

В числе выдворенных мигрантов – жители Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Кыргызстана, а также два жителя Кубы и гражданин Китая. Суды Пермского края признали их виновными в нарушении правил въезда в РФ.

Сотрудники отдела специального назначения ГУФССП России по Пермскому краю сопроводили мигрантов до аэропортов Екатеринбурга и Москвы, передали их сотрудникам пограничной службы ФСБ для дальнейшей отправки на родину. В их паспортах будет стоять штамп о выдворении из страны, в ближайшие пять лет нарушителям миграционного законодательства въезд в Россию будет закрыт.