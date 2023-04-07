Дорожная разметка в Уфе обойдется в 100 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы по итогам аукциона заключило контракт на нанесение дорожной разметки с ООО «Аксиома», сообщается на сайте госзакупок. Стоимость контракта равна начальной цене лота — 100 млн руб., он будет оплачен из бюджета Уфы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Бровко, Коммерсантъ Фото: Сергей Бровко, Коммерсантъ

Часть работ необходимо выполнить до 31 июля текущего года (на них выделят 3 млн руб.), а остальную — с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Разметка белого и желтого цвета должна быть нанесена термопластиком и микростеклошариками.

ООО «Аксиома» зарегистрировано в Уфе в декабре 2014 года. Владельцем строительной компании является Любовь Бельденкова. Уставный капитал — 12,5 тыс. руб. В 2021 году выручка компании составила 53,9 млн руб., чистая прибыль — 287 тыс. руб.

Майя Иванова

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