Нижегородскую область посетили 3,9 млн туристов за год

Поток туристов в Нижегородскую область в 2022 году вырос до 3,9 млн человек, сообщил заместитель губернатора Олег Беркович в Telegram-канале. Годом ранее в регионе побывали 2,3 млн гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

При этом объем оказанных услуг в сфере туризма вырос не так стремительно – на 4,4% за год, до 16,7 млрд руб.

По словам замгубернатора, средняя по году загрузка нижегородских гостиниц составила 80%, а в праздники отели были заполнены на 100%.

«Мы – не морской курорт, у нас нет гор, белых ночей и разводных мостов. Но у нас один из самых высоких показателей по посещаемости – шестое место в национальном туристическом рейтинге. Дальше увеличение потока может быть сдержано только лимитом инфраструктуры. Но работаем и над этим»,— написал Олег Беркович.

Анастасия Еремина