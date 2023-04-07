С начала года на Кубани выдали по ИТ-ипотеке кредиты на 940 млн рублей

С начала года в Краснодарском крае по льготной ипотеке для сотрудников ИТ-компаний выдали 123 кредита на 940 млн руб. С момента запуска программы на Кубани спрос на ИT-ипотеку стал одним из самых высоких, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Программы поддержки ИТ-сферы привлекают в отрасль больше молодых сотрудников. По статистике, спрос на льготную ипотеку у работников в возрасте 20–25 лет в последнее время значительно вырос»,— отметил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

С 2023 года правила выдачи льготной ипотеки для сотрудников ИТ-компаний изменились: условия оформления упростили, а требования к зарплате в некоторых регионах снизили. Также были расширены возрастные рамки. Если раньше ипотеку на льготных условиях могли получить сотрудники 12 тыс. IТ-компаний, то теперь 20 тыс.

Татьяна Ручкина

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