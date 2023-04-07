Водитель троллейбуса в Петербурге сбил подростка на самокате у площади Александра Невского

У площади Александра Невского водитель троллейбуса сбил подростка на самокате. Мальчик был один и без родителей. Юноше потребовалась госпитализация, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стоянка электросамокатов в Петербурге

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Стоянка электросамокатов в Петербурге

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Согласно официальной информации, наезд произошел «по неустановленным причинам». Очевидцы озвучивали версии, что юноша и водитель троллейбуса выехали на запрещающий сигнал светофора. По данным «Фонтанке», подростка доставили в больницу имени Раухфуса в состоянии средней степени тяжести. Водитель троллейбуса ни в этом, ни в прошлом году не привлекался за нарушение ПДД.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте