ФСБ отчиталась о задержании агента СБУ в Херсонской области

В Херсонской области задержали агента СБУ и «лицо, действовавшее по его заданию», Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Задержанные собирали данные о дислокации и перемещении российских войск, утверждают в ФСБ.

По версии ФСБ, информация о маршрутах и видах используемой российскими войсками военной техники с привязкой к картам местности и географическими координатами передавалась в СБУ через мессенджеры. Как утверждается, их использовали для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по российским позициям.

Задержанные — граждане Украины. Против них возбудили уголовные дела о шпионаже (ст. 276 УК РФ), им грозит до 20 лет лишения свободы. Они находятся в СИЗО.