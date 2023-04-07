В Кубке России по футболу прошла жеребьевка второго полуфинального этапа. Победители в матчах «Акрон»—«Спартак» и «Краснодар»—«Крылья Советов» поспорят за путевку в суперфинал. А в «Пути РПЛ» за суперфинал будут бороться ЦСКА и «Урал». Первая из двух встреч пройдет в Москве 19 апреля. Теперь после Кубка все внимание болельщиков займет чемпионат сраны. 22-й тур РПЛ стартует 8 апреля. Предматчевые расклады и коэффициенты букмекеров подготовил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На уходящей неделе в РПЛ случились сразу две тренерские отставки. Новые наставники появились в «Химках» и «Нижнем Новгороде». Подмосковный клуб возглавил Ринат Билялетдинов, а нижегородцев — Сергей Юран. Принято считать, что клуб после подобных перестановок начинает играть иначе и зачастую выигрывает. Но букмекеры в это, похоже, не верят. Слишком уж серьезные испытания ждут аутсайдеров.

«Химки» играют с ЦСКА, да еще и на «ВЭБ Арене», а «Нижнему» предстоит выезд в Краснодар. Неудивительно, что «Лига ставок» дает на успех «Химок» сумасшедший коэффициент — 12. На победу «Нижнего» коэффициент ниже — 5,5. Все-таки Сергей Юран — тренер авторитетный, к тому же сразу после назначения он дал болельщикам клуба серьезные обещания: «Могу заверить, что команда не покинет РПЛ. Поставил задачу перед собой и перед парнями, что нас устроит только, чтобы мы поднялись выше и не участвовали в переходных».

Так что любители чудес и высоких коэффициентов вполне могут присмотреться к началу работы Юрана. А тем, кто любит ставить наверняка, лучше взглянуть на победу армейцев над «Химками» за 1,27 в «Лиге ставок». Слишком хороша сейчас команда Владимира Федотова, чтобы уступать дома, да еще и «Химкам».

И пусть вас не сбивает с толку невыразительная игра в Кубке против тех же «Крыльев». Главное, что результата красно-синие добиваются. А вот о «Химках» футбольный эксперт, тренер Александр Григорян высказывается весьма нелицеприятно: «"Химки", поверьте мне, это какая-то черная дыра на карте российского футбола, какая-то воронка, Марианская впадина какая-то».

Еще один клуб, который сейчас активно критикуют, это «Динамо». Особенно после того как динамовцы вылетели из кубка страны, проиграв «Акрону» из первой лиги в серии пенальти. Главного тренера бело-голубых Славишу Йокановича даже спрашивали, не собирается ли он в отставку. Так что один из центральных матчей тура «Спартак»—«Динамо», который стартует в субботу в 19:30, вполне может привести к смене тренера гостей.

Букмекерская компания «Лига ставок» считает явным фаворитом встречи красно-белых, коэффициент на победу команды Гильермо Абаскаля около 2, а на успех гостей почти 4. Но совершенно очевидно, что проблемы есть и в той и в другой московской команде. Не просто так «Спартак» потерял очки в чемпионате и сгорел в Кубке «Уралу».

Футбольный эксперт Владислав Радимов вообще считает, что «Спартак» по итогам сезона может остаться вне призовой тройки: «Если мы заметим, Абаскаль в начале года молчал, про судей вообще не говорил. Сейчас он на судей кидается, критикует их, а "Спартак" выиграть не может. И я сейчас не удивлюсь вообще ни капли, если его команда в этом году останется без медали».

Но самое серьезное испытание в рамках 22-го тура ждет «Локомотив». Железнодорожники, которые сейчас с Артемом Дзюбой на острие сметают всех подряд, встречаются с «Зенитом». Бессменный чемпион страны, конечно, явный фаворит московского матча. Зарядить на победу гостей в «Лиге ставок» можно с коэффициентом 1,79, а вот победу «Локомотива» можно взять за 4,5.

Именно встречу «Локомотив»—«Зенит» эксперты называют центральной, об этом говорит и тренер сборной России Николай Писарев: «Вот здесь мы посмотрим действительно, чего "Локомотив" стоит. А "Зенит" умеет настраиваться на таких соперников: приехать в Москву, обыграть вот такой "Локомотив" с Дзюбой, а это серьезный раздражитель».

Матч «Локомотив»—«Зенит» завершит воскресную программу игрового дня, но тур при этом закончится только в понедельник встречей «Оренбург»—«Ростов». «Оренбург» сейчас одна из самых ярких команд в РПЛ, и на своем поле «Лига ставок» отдает предпочтение именно хозяевам, предлагая коэффициент на победу 2,21. Поставить на команду Валерия Карпина можно за 3,35. Так что те, кто не раз говорил «Валера, верим», могут подкрепить эту веру ставкой с хорошим коэффициентом.