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Две девочки в Удмуртии пострадали из-за наезда школьного автобуса на линию электропередач

5 апреля в деревне Старый Чультем в Удмуртии произошло дорожное происшествие, при котором пострадало двое детей. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 66-летний водитель автобуса «ПАЗ» наехал на линию электропередач, когда двигался задним ходом.

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В момент аварии в автобусе находилось 28 школьников и сопровождающий. Однако после инцидента водитель уехал с места происшествия и продолжил перевозку детей, несмотря на поврежденное стекло. При этом часть детей находились в салоне не пристегнутыми. Это подтверждают видеозаписи с телефонов пассажиров.

В результате дорожного происшествия травмы получили две девочки 2013 года рождения.

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