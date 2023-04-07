Число компаний-банкротов на Кубани уменьшилось в 2 раза

В Краснодарском крае по итогам января—марта этого года зарегистрировано 46 обанкротившихся компаний, что на 50,5% меньше, чем за аналогичный период минувшего года, следует из данных «Федресурса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Таким образом, Краснодарский край попал в первую десятку российских регионов по количеству обанкротившихся компаний.

Лидируют по числу компаний-банкротов Москва (330 компаний, –40,3% год к году), Московская область (109, –49,1%), Санкт-Петербург (85, –61,4%).

Краснодарский край занял третье место в России по числу банкротств физлиц. За первые три месяца в крае зафиксировано 3,5 тыс. обанкротившихся физлиц, что на 33,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Екатерина Мухамедова

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