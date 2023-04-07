Количество банкротств компаний в Сибири в начале 2023 года снизилось на 45%

В первом квартале 2023 года арбитражные суды в сибирских регионах, по данным портала «Федресурс», открыли конкурсное производство в отношении 118 компаний. Это на 45,1% меньше, чем за тот же период годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Наибольшее снижение отмечено в Красноярском крае (- 66,7%), Кузбассе (- 63,9%) и Омской области (- 60,9%). В то же время, в Томской области ситуация за год не изменилась – в первых кварталах 2022 и 2023 годов в регионе было открыто по 16 конкурсных производств. Больше всего корпоративных банкротств с начала года отмечено в Новосибирской и Иркутской областях – 29 и 19. Снижение к 2022 году составило соответственно 37% и 26,9%.

В среднем в России количество новых банкротств в январе – марте 2023 года сократилось на 46,2%. «В начале 2023 года мы увидели отложенный эффект полугодового моратория прошлого года, когда не стартовали новые дела о банкротстве. С учетом того, что количество наблюдений вернулось к уровню начала 2022 года, думаю, и число конкурсных производств скоро подтянется до значений того периода», – считает руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин. Мораторий на подачу кредиторами заявлений о банкротстве действовал в России с 1 апреля по 1 октября 2022 года.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Дарья Решетникова