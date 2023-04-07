«Акрон» и «Крылья Советов» узнали соперников в Кубке России

Тольяттинский «Акрон» и самарские «Крылья Советов» узнали своих соперников в рамках второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России по футболу. Матчи пройдут 18-20 апреля, точную дату объявят позже.

«Акрон» на своем поле примет московский «Спартак». Игра пройдет на стадионе «Кристалл» в Жигулевске. «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Краснодаром».

Тольяттинский клуб в последнем кубковом матче переиграл московское «Динамо» в серии пенальти. «Крылья Советов» по сумме двух встреч уступили столичному ЦСКА и вылетели из Пути РПЛ Кубка России.

Андрей Сазонов