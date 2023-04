FT: Bank of America прервал клиентскую онлайн-конференцию из-за пророссийских комментариев о ситуации на Украине

Амерканский банк Bank of America прервал клиентскую онлайн-конференцию по геополитике из-за пророссийских комментариев нескольких выступающих о военных действиях на Украине. Банк принес извинения за спикеров. Об этом сообщила газета The Financial Times (FT).

Конференция началась во вторник, 4 апреля, и должна была пройти в два дня. BofA Securities, инвестподразделение банка, решило отменить три заседания о санкциях США против России и российско-американских отношениях после того, как некоторые участники пожаловались на пророссийские комментарии нескольких выступающих.

«Все наши внешние спикеры независимы, и выражаемые ими различные взгляды являются их собственными. Мы принесли извинения тем клиентам, которые выразили свое недовольство некоторыми из высказанных мнений»,— пояснили FT в пресс-службе Bank of America.

По информации FT, глава отдела международных отношений BofA Securities Дэниел Шиэн в своем выступлении выступил с критикой президента Украины Владимира Зеленского. В своей речи господин Шиэн назвал господина Зеленского «мастером-манипулятором и подражателем», который вызывал серьезные опасения в Белом доме. В BofA Securities пояснили, что Дэниел Шиэн выражал мнения других, а не собственное.

Еще один спикер — Николай Петро, профессор политологии в Университете Род-Айленда — также высказывался пророссийски, утверждают источники FT. По их словам, он «сказал совершенно шокирующие вещи» «прямо как из МИД России».

Сам спикер сказал FT, что пожаловавшиеся на него «на самом деле не слушали» то, что он сказал. В своей речи, которую господин Петро предоставил изданию, он назвал Украину самым большим проигравшим в военных действиях при любом их исходе, так как промышленные мощности будут опустошены, а население будет продолжать сокращаться, поскольку люди уезжают в поисках работы за границу.

Олеся Павленко