В Челябинске направят 530 млн рублей на строительство дороги в Ленинском районе

Комитет дорожного хозяйства Челябинска объявил аукцион на реконструкцию улицы Гранитная в Ленинском районе. Начальная цена составляет 530,4 млн руб. Информация о торгах опубликована на сайте госзакупок.

На улице Гранитной на участке от Дзержинского до Копейского шоссе общей протяженностью 1,3 км планируется сделать асфальтобетонную двухполосную проезжую часть, тротуары, газоны, наружное освещение. Проект предусматривает перенос сетей водопровода и канализацииКак ранее сообщала администрация города, строительство нормальной дороги на улице Гранитная станет логичным продолжением реконструкции улицы Агалакова, начатой в прошлом году. Эти дороги ведут в жилой микрорайон, в котором много лет нет полноценно дорожной и пешеходной инфраструктура. Работу планируется завершить до октября 2025 года.

Заявки на участие в аукционе принимают до 13 апреля. Итоги подведут 17 апреля. Срок завершения работы – октябрь 2025 года.