Суд разрешил парковку электросамокатов на тротуаре возле мэрии Ярославля

Второй арбитражный апелляционный суд признал за фирмой-владельцем электросамокатов право осуществлять их прокат в центре Ярославля вне зон парковки, определенных постановлением мэрии. Решение вынесено 23 марта 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэрия Ярославля

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Мэрия Ярославля

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Арбитражный суд в Ярославле, а потом и Второй арбитражный апелляционный суд рассматривали жалобу ООО «Вуш». Фирма осуществляла прокат электросамокатов прямо на тротуаре возле здания мэрии Ярославля. 24 марта 2022 года администрация Кировского района посчитала оставление самокатов на тротуаре нарушением специального порядка, по которому в городе определены места для парковки средств индивидуальной мобильности. В отношении владельца электросамокатов был составлен протокол об административном нарушении, ООО «Вуш» оштрафовано на 50 тыс. руб.

ООО «Вуш» со штрафом не согласилось и обжаловало его в арбитражном суде. Собственник электросамокатов считал, что не нарушал «Порядок организации торгов на право размещения нестационарных торговых объектов и объектов сферы услуг в области досуга на территории города Ярославля».

«Деятельность по предоставлению в аренду электросамокатов не предполагает продажу товаров покупателям и не может считаться торговой, заявителем не размещались объекты уличной торговли или нестационарные торговые объекты на территории города Ярославля»,— отмечалось в жалобе.

Арбитраж в Ярославле в январе 2023 года признал вынесенное наказание соответствующим закону, а вот апелляционный суд спустя два месяца отменил его.

«Из материалов дела не усматривается, что общество оказывало услуги проката электросамокатов с использованием нестационарного торгового объекта. Следовательно, заявителем не допущено нарушение порядка организации и размещения на территории города Ярославля нестационарных торговых объектов. Вывод суда первой инстанции и ответчика о том, что термин «торговля» может быть применен, в том числе и к деятельности по оказанию услуг, суд апелляционной инстанции признает несоответствующим положениям Гражданского кодекса Российской Федерации»,— отмечается в решении апелляционного арбитражного суда.

Таким образом, штраф в 50 тыс. руб. отменен, а владельцы электросамокатов снова получили право оставлять их на тротуаре в любом месте центра Ярославля, а не только в специальных местах, определенных постановлением мэрии.

Андрей Иванов