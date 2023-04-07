В Октябрьском возбуждено уголовное дело по факту смерти подростка в школе

Следственный отдел по Октябрьскому возбудил уголовное дело по признакам халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), повлекшей смерть 14-летнего школьника, сообщает пресс-служба СКР по Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

6 апреля в школе №18 во время перемены двое сверстников начали бороться, впоследствии одному из них стало плохо. Ученики и учителя попытались помочь школьнику, вызвали скорую помощь, но мальчик скончался.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев. Назначена судебная медэкспертиза. «В рамках расследования также будет проверена полнота принимаемых мер работниками образовательного учреждения по обеспечению безопасности учащихся на территории школы, по результатам ответственным должностным лицам будет дана правовая оценка»,— отмечается в сообщении.

Майя Иванова

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