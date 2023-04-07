Рекультивацией магнитогорской свалки займется дочерняя компания «Росатома»

Подрядчиком по рекультивации закрытой старой свалки в Магнитогорске выбрано АО «Русатом Гринвэй» (входит в госкорпорацию «Росатом»). Об этом сообщают в министерстве экологии Челябинской области.

Начать работы планируется в мае. Рекультивация будет проходить по технологии, которая применялась при рекультивации челябинской свалки в 2021 году.

«Сначала происходит формирование геометрически правильного “тела” свалки, изоляция “тела” инертным и геосинтетическими материалами. Далее — монтаж системы сбора и отвода фильтрата и биогаза, на завершающем этапе – посев трав», — пояснил заместитель министра экологии Челябинской области Сергей Лавров.

Магнитогорская свалка эксплуатировалась с 1957 по 2022 годы. Ее площадь составляет почти 60 га. По предварительным данным «свалочными массами» занято 37,5 га. Общий объем накопленных отходов превышает 3,7 млн т.