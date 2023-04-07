Посещаемость игорной зоны в Сочи выросла на 30%

В первом квартале 2023 года посещаемость игорной зоны в Сочи увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий (АИРИС, объединяет все игорные зоны в РФ) Дмитрия Анфиногенова.

Игорную зону «Красная Поляна» в Сочи посетили за три месяца 210,2 тыс. человек. Посетителей в алтайской «Сибирской монете» и «Янтарная» в Калининграде было почти в 10 раз меньше — 23 тыс. (+17%) и 21 тыс. (+18%) соответственно.

Дмитрий Анфиногенов отметил, что такие показатели соответствуют докарантинным значениям. По его словам, на увеличение количества посетителей повлиял рост внутреннего турпотока и развитие развлечений, не связанных с азартными играми. Дополнительные мероприятия привлекли фанатов музыкальных шоу, спортивных болельщиков и ценителей гастрономии.

Татьяна Ручкина

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