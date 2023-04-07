Более 100 орловских чиновников прошли военно-полевые сборы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

На полигоне управления Росгвардии под Орлом прошли военные учебно-методические сборы с должностными лицами органов исполнительной власти и местного самоуправления региона. Всего в них вчера участвовали 115 человек, которым предстоит пройти шесть учебных точек. Как объяснили в правительстве области, чиновников ожидает изучение материальной части стрелкового оружия, непосредственно стрельба из него и метание гранат, курс радиационно-химической и биологической защиты, военно-инженерной подготовки, военно-медицинской подготовки и борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Данные занятия «открывают цикл военных сборов», которые, по планам региональных властей, в дальнейшем планируется проводить на регулярной основе несколько раз в год. «Необходимость их проведения обусловлена рядом обстоятельств, главное из которых – специальная военная операция, непосредственное соседство Орловской области с регионами России, граничащими с Украиной и постоянно подвергающимися атакам с сопредельной стороны. Сложившаяся военно-политическая и оперативная обстановка требует от соответствующих должностных лиц профессиональной и психологической готовности к деятельности в сложных и экстремальных ситуациях, умения держать в руках оружие, способности отдавать определенные распоряжения своим подчиненным»,- заявил губернатор Андрей Клычков.

Он надеется, что сборы способствуют формированию и совершенствованию у чиновников умений и навыков в огневой, военно-инженерной, военно-медицинской подготовке, радиационной, химической, бактериологической защите и защите от дронов: «Мы добьемся необходимой собранности, ответственности и высокой слаженности. Рассчитываю, что сборы помогут нам в этом».

Владимир Зоркий