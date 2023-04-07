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Число ветеранов ВОВ в Прикамье за год уменьшилось на 2 тыс. человек

За год в Пермском крае число ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) сократилось с 9979 до 7816 человек, то есть на 2163 человека. Как сообщает телеграм-канал «Моя Пермь: 300-летие», в число ветеранов и приравненных к ним лиц входят 262 инвалида и участника войны, 89 жителей блокадного Ленинграда, 199 бывших несовершеннолетних узников фашизма, 6204 труженика тыла, 1062 вдовы участников Великой Отечественной войны.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По сведениям пресс-службы краевого правительства, 6 апреля в Перми прошло заседание регионального оргкомитета «Победа». Его участники обсудили обеспечение и улучшение условий социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны и их медобслуживание. Глава краевого минсоцразвития Павел Фокин доложил о мерах поддержки ветеранов: это постоянное сопровождение социального участкового, улучшение жилищных условий и прочее. Кроме того, в апреле участники и инвалиды ВОВ получат из федерального бюджета выплаты в размере 10 тыс. руб. По 5 тыс. руб. ежегодной выплаты из бюджета Пермского края получат еще более 6 тыс. ветеранов: это жители региона, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженики тыла и бывшие несовершеннолетние узники фашизма. На эти цели предусмотрено 32,6 млн руб.

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