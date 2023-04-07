Экс-замначальника ветстанции в Башкирии обвиняется в крупной взятке

В Баймакском районе бывший заместитель начальника ветстанции обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщают в пресс-службах республиканских прокуратуры и СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Уфа», это 46-летний Ринат Аскаров. В настоящее время он работает ведущим ветеринарным врачом на той же ветстанции.

По материалам дела, с сентября 2019 года по май 2020 года он получил от знакомого владельца крестьянско-фермерского хозяйства Арслана Исянова более 180 тыс. руб. за незаконное оформление электронных ветеринарных свидетельств, предоставляющих право перемещения крупного рогатого скота по территории России, а также ближнего и дальнего зарубежья, без их фактического осмотра.

Обвиняемый признал вину. Уголовное дело направлено в Баймакский районный суд.

Майя Иванова

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