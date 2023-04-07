В Воткинской районной больнице в Удмуртии уволили привлекавшихся к уголовной ответственности сотрудников

В Удмуртии прокуратура выявила трудоустроенных в Воткинскую районную больницу семерых сотрудников, которые ранее привлекались к уголовной ответственности и не имеют права работать в сфере организации медицинского обеспечения несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В адрес главного врача внесли представление, а также возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5. 27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). В настоящее время трудовые отношения с сотрудниками прекращены, а виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.