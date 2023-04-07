SuperJob: 47% нижегородцев поддерживают ограничения для самокатов

Государственное регулирование езды на самокатах и электросамокатах поддерживают 47% жителей Нижнего Новгорода, показал опрос сервиса SuperJob. Против введения ограничений выступают 16% респондентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Больше всего тех, кто поддерживает запреты для электросамокатов, среди граждан в возрасте от 35 до 44 лет.

Выступающие за ограничения чаще всего предлагают ограничить максимальную скорость движения и обязать самокатчиков передвигаться только по специальным дорожкам. Также они считают важным запретить несовершеннолетним пользоваться самокатами.

Анастасия Еремина