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SuperJob: 47% нижегородцев поддерживают ограничения для самокатов

Государственное регулирование езды на самокатах и электросамокатах поддерживают 47% жителей Нижнего Новгорода, показал опрос сервиса SuperJob. Против введения ограничений выступают 16% респондентов.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Больше всего тех, кто поддерживает запреты для электросамокатов, среди граждан в возрасте от 35 до 44 лет.

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Выступающие за ограничения чаще всего предлагают ограничить максимальную скорость движения и обязать самокатчиков передвигаться только по специальным дорожкам. Также они считают важным запретить несовершеннолетним пользоваться самокатами.

Анастасия Еремина

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