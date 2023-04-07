В Рыбинске мужчина с ножом напал на фельдшеров скорой помощи

Суд в Рыбинске признал местного жителя виновным в угрозе убийством лицам, совершавшим служебную деятельность. Он угрожал ножом фельдшерам скорой помощи. О приговоре рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рыбинский городской суд

Рыбинский городской суд



Само нападение случилось вечером 7 января 2023 года. Два фельдшера отправились на вызов на улицу Фурманова. В ходе осмотра пациентки они предложили ей сделать ЭКГ, однако женщина отказалась и начала настаивать, чтобы медики ушли. В коридоре квартиры их ждал пьяный мужчина, который достал из кармана складной нож и начал угрожать фельдшерам.

«Держа нож на уровне их лиц, высказал в адрес фельдшеров выездной бригады скорой медицинской помощи угрозу убийством, сказав «Сейчас я вас зарежу!» С учетом сложившейся обстановки, физического превосходства мужчины, его состояния алкогольного опьянения, демонстрации ножа, угрозу потерпевшие восприняли реально»,— отмечается в приговоре.

В суде житель Рыбинска свою вину признал, ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. В итоге суд учел его явку с повинной и возмещение фельдшерам морального вреда. Мужчина признан виновным и приговорен к году и девяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Приговор вынесен 31 марта и в законную силу не вступил.

Андрей Иванов