В Башкирии планируют инвестировать 5,6 млрд рублей в создание горнолыжного центра

Компания «Ике тау групп» предложила построить на территории площадью 40 га в Абзелиловском районе всесезонный курорт с аквапарком, SPA-комплексом, горнолыжным центром и отелем на 1 тыс. номеров. Сумма вложений оценивается в 5,6 млрд руб. Инвестпроект был представлен на заседании «Инвестчаса» в правительстве Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оргкомитет "Сочи 2014" Фото: Оргкомитет "Сочи 2014"

По словам генерального директора компании Егора Янкова, реализацию инвестпроекта поддержит корпорация «Туризм.РФ». Глава Башкирии Радий Хабиров поручил региональному минэкономразвитию проработать финансово-экономическую модель проекта для возможности оказания инвестору поддержки.

ООО «Ике тау групп» зарегистрировано в июне прошлого года с уставным капиталом 10 тыс. руб. в городе Сибай. Компания специализируется на деятельности гостиниц и прочих мест временного проживания. Принадлежит Вячеславу Лакуста.

«Туризм.РФ» создан в 2020 году по решению правительства РФ и специализируется на развитии туристической инфраструктуры. Корпорацией руководит Сергей Суханов, бывший вице-президент оргкомитета «Сочи 2014».

Карина Мамаева

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