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Коммерсантъ FM
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ФАС возбудила дело в отношении «Аэрофлота» из-за недостоверной рекламы

Федеральная антимонопольная служба возбудила в отношении авиакомпании «Аэрофолот» дело о нарушении законодательства о рекламе. Компания взяла деньги за провоз сноубордистского снаряжения, хотя в рекламе было указано, что эта услуга предоставляется бесплатно.

Как говорится в сообщении ФАС, «Аэрофолот» в бортовом журнале указывал, что авиакомпания предоставляет бесплатную услугу по перевозке лыжного или сноубордического снаряжения. Пассажир, купивший билеты на рейс авиакомпании, дважды оплатил стоимость такого снаряжения, после чего пожаловался в ФАС.

По законодательству реклама, в которой есть не соответствующие действительности сведения, признается недостоверной. «Аэрофолоту» по закону «О рекламе» может грозить штраф.

Анастасия Ларина

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