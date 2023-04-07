ФАС возбудила дело в отношении «Аэрофлота» из-за недостоверной рекламы

Федеральная антимонопольная служба возбудила в отношении авиакомпании «Аэрофолот» дело о нарушении законодательства о рекламе. Компания взяла деньги за провоз сноубордистского снаряжения, хотя в рекламе было указано, что эта услуга предоставляется бесплатно.

Как говорится в сообщении ФАС, «Аэрофолот» в бортовом журнале указывал, что авиакомпания предоставляет бесплатную услугу по перевозке лыжного или сноубордического снаряжения. Пассажир, купивший билеты на рейс авиакомпании, дважды оплатил стоимость такого снаряжения, после чего пожаловался в ФАС.

По законодательству реклама, в которой есть не соответствующие действительности сведения, признается недостоверной. «Аэрофолоту» по закону «О рекламе» может грозить штраф.

Анастасия Ларина