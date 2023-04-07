Stand-up, «Намутить» и «Странная миссис Сэвидж»

В предстоящие выходные, 8 и 9 апреля, на сценах столицы Удмуртии каждый житель сможет отыскать «свой» спектакль. Зрителям покажут криминальную французскую комедию «Крыша, или Невероятные события парижского предместья», классическую пьесу «Странная миссис Сэвидж» и нежную историю о поиске лучшего гороха в городе. Кроме того, ижевчан приглашают послушать инди-рок-группы, прокатиться на «Гусенице», оценить шутки комиков и попробовать искусство. Подробнее — в афише «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Центра современной драматургии и режиссуры Фото: пресс-служба Центра современной драматургии и режиссуры

Какие покажут спектакли?

В субботу, 8 апреля, Центр современной драматургии и режиссуры в Ижевске представит спектакль «Горилла разорвала чувака в клочья на глазах у работницы дельфинария». Комедийная пьеса Петра Вяткина расскажет о серьезных проблемах насилия и власти. Начало в 19:00, стоимость билетов составит от 330 руб.

8 апреля на сцене Государственного русского драматического театра Удмуртии в 18:30 покажут криминальную комедию «Крыша, или Невероятные события парижского предместья». В основе сюжета законопослушный гражданин и бывший учитель французского, который в один не самый удачный день решает подвезти «девушку в беде», с которой случайно столкнулся на окраине булонского леса. И вот уже двери его тихого дома не закрываются от наплыва неожиданных гостей, мирные сувениры используются совсем не по назначению, а сам он обогащает словарный запас и узнает, что слово «крыша» имеет не одно значение. Стоимость билетов начинается от 500 руб.

В воскресенье, 9 апреля, в 19:00 на сцене Центра современной драматургии и режиссуры покажут нежную комедию про матерей «Лучший горох в городе». В основе сюжета пьеса Петра Вяткина, которая расскажет о 30-летнем Мите и его попытке купить горох. Митя в этом не разбирается. Он вообще не привык брать горох, никогда не был на рынке или базаре, а в овощном его тоже не встретишь. В самый ответственный момент Митя позвонит маме, после чего последует тот самый телефонный разговор матери и сына длинною в жизнь. Стоимость билетов — от 330 руб.

9 апреля в 18:30 Государственный русский драматический театр представит сентиментальную комедию «Странная миссис Сэвидж». Известная пьеса американского драматурга Джона Патрика расскажет о женщине и ее приемных детях, которые ради денег готовы на все. Миссис Сэвидж же создает фонд, чтобы осуществлять заветные мечты самых разных людей. За такие странности ее помещают в лечебницу для душевнобольных, однако в «Светлых грезах» женщина мстит своим опекунам весьма оригинальным способом. Стоимость билетов начинается от 550 руб.

Кого послушать и над чем посмеяться?

В воскресенье, 9 апреля, в 19:30 в баре «Так или Иначос» с сольным концертом выступит комик Алексей Колупаев. Зрителей приглашают оценить рост в юморе стендапера, полгода назад переехавшего в Санкт-Петербург. Стоимость — 500 руб. Отметим, что в это же время в караоке-бар «Огни» пройдет открытый микрофон для опытных и начинающих комиков, которые работают над своими шутками. Гостей приглашают посмотреть, как рождается комедия. Вход свободный.

9 апреля в 19:00 в PARANOID PUB в Ижевске пройдет мероприятие, получившее кодовое название «Намутить». Атмосферу свободы гостям подарят выступления инди-рок-группы «Безобразие» и рок-группы «Трафарет». Вход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Парки Ижевска» Фото: пресс-служба «Парки Ижевска»

Куда сходить с детьми?

В Ижевске с 8 апреля возобновят работу аттракционы в парке Горького, ранее закрывшиеся на зимнее время. Для посетителей открыты «Колесо обозрения», семейная горка «Гусеница», «Летающие слоны», «Бумеранг», «Ретро», «Ракушки», «Автодром», «Свадебная карусель» и «Каравелла». Гостей здесь будут принимать ежедневно с 10:00 до 22:00.

Какие выставки работают?

В эти выходные в Музее искусств работает выставочный проект «Неизвестное искусство», представляющий живопись, графику и скульптуру ХVIII- XX веков. Гости увидят «Рыбачьи суда» Месдага Хендриха Виллема, «Мясную лавку», исполненную неизвестным художником фламандской школы, «Урок стрельбы» Боша Эрнста и другие произведения искусства, принадлежащие известным в России династиям. Стоимость билетов — 200-250 руб.

С 4 апреля по 30 мая в ресторанах Ижевска работает выставка художников, а гостям подают блюда шеф-поваров, создавших особенное творческое меню по мотивам представленных картин. Увидеть и попробовать произведения искусства можно в ресторанах «Кипарис», «Каравелла», «Бобровая долина», «Концепт Ресто» и «Дом композиторов».

В выходные в столице Удмуртии на базе художественного музея института искусств в УдГУ пройдет выставка «Параллель». Здесь будут представлены работы, которые отражают мировые актуальные тенденции в художественной сфере молодого поколения. Зрители смогут сфотографироваться в зоне «повседневности», которая включает предметы интерьера в стиле «минимализм» и «лофт», созданные руками студентов, а также погрузиться в атмосферу утопического будущего в зоне «киберпанк». В ней будут представлены уникальные арт объекты специально приглашенного гостя Дмитрия Ашихмина, которые могли бы стать частью оформления интерьера космического корабля.

Подготовила Софья Лямина